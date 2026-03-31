Война с Ираном "влетит в копеечку" арабским странам: в ООН оценили возможные убытки

22:42 31.03.2026 Вт
3 мин
Худший сценарий предусматривает экономический спад, которого не видели с начала 1990-х годов
aimg Мария Науменко
Фото: иранский военный катер (Getty Images)

Война США и Израиля против Ирана может стоить арабским странам от 120 до 194 млрд долларов ВВП. Такую оценку в новом исследовании привела Программа развития ООН, предупредив о потере миллионов рабочих мест и новой волне бедности в регионе.

В отчете говорится о том, что конфликт, который длится с 28 февраля, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для арабских государств даже в случае относительно быстрого завершения боевых действий.

Авторы исследования отмечают, что кратковременная эскалация на Ближнем Востоке способна "вызвать глубокие и широкомасштабные социально-экономические последствия во всем регионе арабских государств".

По оценкам ООН, совокупные потери могут подтолкнуть региональную безработицу вверх на 4 процентных пункта. Это означает потерю около 3,6 миллиона рабочих мест и риск бедности для еще 4 млн человек.

"Этот кризис бьет тревогу для стран региона", - заявил заместитель генерального секретаря ООН и руководитель регионального бюро ПРООН в арабских государствах Абдалла Аль-Дардари.

Самые уязвимые регионы

Сильнее всего, по прогнозу, пострадают страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Левант. В каждом из этих регионов потери могут превысить 5,2% ВВП.

Одной из главных причин называют фактическое закрытие Ормузского пролива, которое уже ограничивает экспорт нефти и газа из Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

По оценке Goldman Sachs, если боевые действия продлятся до конца апреля, ВВП Катара и Кувейта может сократиться на 14% уже в этом году. Для этих стран это станет худшим экономическим спадом с начала 1990-х годов, когда вторжение Ирака в Кувейт вызвало войну в Персидском заливе.

Последствия для Саудовской Аравии и ОАЭ

Саудовская Аравия и ОАЭ, как считают аналитики, пройдут этот кризис немного легче благодаря возможности частично перенаправить нефтяные потоки в обход Ормузского пролива. Впрочем и для них последствия будут серьезными: экономика Саудовской Аравии, вероятно, потеряет около 3%, а ОАЭ - примерно 5%. Это станет самым большим ударом по их росту со времен пандемии Covid-19.

Отдельно в ООН оценили последствия войны для самого Ирана. По прогнозу ПРООН, иранский ВВП может сократиться на 10,4%, а в бедность рискуют попасть более 3,5 млн человек.

Кто будет платить за войну с Ираном

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о резком увеличении оборонных расходов. Ранее The Washington Post писало, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования кампании против Ирана.

Кроме того, Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп также заинтересован в том, чтобы предложить арабским странам взять на себя часть расходов, связанных с войной против Ирана.

