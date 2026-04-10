Война в Иране ударила по аграриям в Украине: фермеры сокращают посевы

Украинские фермеры заявляют о резком росте расходов и рисках для экспорта из-за подорожания топлива и удобрений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Украинский аграрий Николай Малиенко, который работает на плодородных землях в центре страны и поставляет продукцию в Европу, в этом сезоне уменьшил площади под кукурузой на 100 гектаров.
По его словам, это вынужденное решение связано с ростом цен на удобрения после событий на Ближнем Востоке.
Наибольшее беспокойство вызывает дизельное топливо, необходимое для сбора урожая с 1200 гектаров.
Его стоимость почти удвоилась после перебоев в глобальных поставках энергоносителей.
Несмотря на войну с Россией, Украина сохраняет статус крупного производителя агропродукции и экспортирует ее в 150 стран.
В то же время география поставок изменилась: объемы в Азию и на Ближний Восток сократились, тогда как роль европейского направления выросла.
Аналитики указывают, что Россия усилила позиции на мировых рынках, в частности в сегменте пшеницы, пользуясь более дешевыми ресурсами.
Малиенко оценивает повышение расходов минимум на 10-15%, а в случае затягивания конфликта - до 60%.
"Наш экспортный потенциал может существенно упасть", - сказал Малиенко. "В этом году он снизится на 15-20%, а если ситуация сохранится, то может достичь аж 40%".
Аграрный сектор обеспечивает более половины валютных поступлений страны. После блокировки портов логистика подорожала, что ударило по доходам фермеров. Частичную стабилизацию принесло открытие зернового коридора в 2023 году.
Однако проблемы остаются: дефицит рабочей силы, нарушение логистики и зависимость от импорта топлива.
Цены на дизель выросли почти до 92 грн за литр. Фермеры вынуждены решать, покупать топливо сейчас или ждать.
"Я не хочу, чтобы мне кто-то звонил и говорил: 150 гривен, когда зерно падает с колоска, а мне нечем его собрать", - сказал Малиенко.
Эксперты прогнозируют, что высокие цены на топливо и удобрения сохранятся как минимум несколько месяцев, что может привести к сокращению производства и посевов.
