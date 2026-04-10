Война в Иране ударила по аграриям в Украине: фермеры сокращают посевы

Украинский аграрий Николай Малиенко, который работает на плодородных землях в центре страны и поставляет продукцию в Европу, в этом сезоне уменьшил площади под кукурузой на 100 гектаров.

По его словам, это вынужденное решение связано с ростом цен на удобрения после событий на Ближнем Востоке.

Наибольшее беспокойство вызывает дизельное топливо, необходимое для сбора урожая с 1200 гектаров.

Его стоимость почти удвоилась после перебоев в глобальных поставках энергоносителей.

Экспорт под давлением новых рисков

Несмотря на войну с Россией, Украина сохраняет статус крупного производителя агропродукции и экспортирует ее в 150 стран.

В то же время география поставок изменилась: объемы в Азию и на Ближний Восток сократились, тогда как роль европейского направления выросла.

Аналитики указывают, что Россия усилила позиции на мировых рынках, в частности в сегменте пшеницы, пользуясь более дешевыми ресурсами.

Расходы растут, прогнозы ухудшаются

Малиенко оценивает повышение расходов минимум на 10-15%, а в случае затягивания конфликта - до 60%.

"Наш экспортный потенциал может существенно упасть", - сказал Малиенко. "В этом году он снизится на 15-20%, а если ситуация сохранится, то может достичь аж 40%".

Отрасль остается критически важной

Аграрный сектор обеспечивает более половины валютных поступлений страны. После блокировки портов логистика подорожала, что ударило по доходам фермеров. Частичную стабилизацию принесло открытие зернового коридора в 2023 году.

Однако проблемы остаются: дефицит рабочей силы, нарушение логистики и зависимость от импорта топлива.

Топливный фактор как главный вызов

Цены на дизель выросли почти до 92 грн за литр. Фермеры вынуждены решать, покупать топливо сейчас или ждать.

"Я не хочу, чтобы мне кто-то звонил и говорил: 150 гривен, когда зерно падает с колоска, а мне нечем его собрать", - сказал Малиенко.

Эксперты прогнозируют, что высокие цены на топливо и удобрения сохранятся как минимум несколько месяцев, что может привести к сокращению производства и посевов.