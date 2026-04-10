Війна в Ірані вдарила по аграріях в Україні: фермери скорочують посіви

Український аграрій Микола Малієнко, який працює на родючих землях у центрі країни та постачає продукцію до Європи, цього сезону зменшив площі під кукурудзою на 100 гектарів.

За його словами, це вимушене рішення пов’язане зі зростанням цін на добрива після подій на Близькому Сході.

Найбільше занепокоєння викликає дизельне пальне, необхідне для збору врожаю з 1200 гектарів.

Його вартість майже подвоїлася після перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв.

Експорт під тиском нових ризиків

Попри війну з Росією, Україна зберігає статус великого виробника агропродукції та експортує її до 150 країн.

Водночас географія поставок змінилася: обсяги в Азію та на Близький Схід скоротилися, тоді як роль європейського напрямку зросла.

Аналітики вказують, що Росія посилила позиції на світових ринках, зокрема у сегменті пшениці, користуючись дешевшими ресурсами.

Витрати зростають, прогнози погіршуються

Малієнко оцінює підвищення витрат щонайменше на 10–15%, а у разі затягування конфлікту — до 60%.

"Наш експортний потенціал може суттєво впасти", – сказав Малієнко. "Цього року він знизиться на 15-20%, а якщо ситуація збережеться, то може сягнути аж 40%".

Галузь залишається критично важливою

Аграрний сектор забезпечує понад половину валютних надходжень країни. Після блокування портів логістика подорожчала, що вдарило по прибутках фермерів. Часткову стабілізацію принесло відкриття зернового коридору у 2023 році.

Однак проблеми залишаються: дефіцит робочої сили, порушення логістики та залежність від імпорту пального.

Паливний фактор як головний виклик

Ціни на дизель зросли майже до 92 грн за літр. Фермери змушені вирішувати, чи купувати пальне зараз, чи чекати.

"Я не хочу, щоб мені хтось телефонував і казав: 150 гривень, коли зерно падає з колоска, а мені нема чим його зібрати", – сказав Малієнко.

Експерти прогнозують, що високі ціни на паливо та добрива збережуться щонайменше кілька місяців, що може призвести до скорочення виробництва і посівів.