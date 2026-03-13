Война в Иране стала "золотой жилой" для РФ: 150 млн долларов ежедневно на фоне хаоса в проливе

Закрытие Ормузского пролива и скачок цен на нефть приносят бюджету РФ до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в The Financial Times.
Так, пока Ближний Восток охвачен огнем, Кремль неожиданно стал главным экономическим выгодополучателем этого конфликта.
Действительно, закрытие Ормузского пролива и стремительный рост мировых цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно, позволяя Москве покрывать дефициты и готовиться к "новой энергетической реальности" при молчаливом согласии Вашингтона.
Только за первые 12 дней войны между США, Израилем и Ираном российская казна пополнилась дополнительными 1,3-1,9 млрд долларов. По расчетам Financial Times, до конца марта эта сумма может вырасти до 5 млрд долларов.
Причина такого "нефтяного ренессанса" проста: заблокированные поставки из Персидского залива заставили крупнейших потребителей мира искать альтернативу.
Ценовой разворот: Нефть Urals, которая еще в феврале стоила $52, взлетела до 70-80 долларов за баррель.
Исчезновение дисконтов: в Индии российское сырье теперь продается с премией к Brent, хотя раньше Москва была вынуждена давать огромные скидки.
К тому же администрация США решила ослабить санкционное давление на РФ, чтобы сдержать рост цен на бензин в США. Это фактически дало разрешение танкерам с российской нефтью свободно поставлять сырье в Индийский океан. Китай и Индия активно увеличивают закупки: импорт Индии вырос на 50%, а Китая - на 22%.
Владимир Путин уже заговорил о возможном возобновлении экспорта в Европу, оказывая давление на Брюссель из-за дефицита СПГ и потенциальной отсрочки эмбарго на российский газ. Москва готовит дополнительные мощности для добычи 400 тысяч баррелей в сутки, пытаясь максимально воспользоваться энергетическим кризисом на Ближнем Востоке.
Многое зависит от продолжительности войны в Иране. Москва уже готовится расконсервировать мощности, чтобы добывать дополнительные 400 тысяч баррелей в сутки, надеясь максимально использовать кризис для собственного обогащения.
Напомним, цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель сразу после начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.
Из-за стремительного скачка стоимости топлива администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку радикальных шагов для стабилизации внутреннего рынка США.
Кстати, Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США.