Война в Иране может вызвать дефицит газа в мире уже в ближайшие 10 дней, - FT

Мир оказался на грани катастрофы, поскольку поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко остановиться через 10 дней. Тогда последние танкеры из этого региона достигнут пунктов назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание отмечает, что Катар, который производит пятую часть мирового объема сжиженного природного газа, был вынужден прекратить экспорт после блокирования Ираном Ормузского пролива.

С тех пор гигантский завод по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане понес огромные убытки. На этой неделе он подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, что привело к резкому росту цен на газ в Азии и Европе.

Согласно анализу независимой брокерской компании Affinity, многие танкеры-газовозы, которые загружались в Катаре и ОАЭ, направлялись в пункты назначения до начала войны. Это означает, что некоторые получатели газа только сейчас начинают ощущать последствия прекращения его поставок.

FT пишет, что странам, экономика которых зависит от импорта, придется платить заоблачные цены, чтобы конкурировать за поставки СПГ из США и других стран. Кроме того, домохозяйства и предприятия будут вынуждены сокращать его потребление или переходить на другие виды топлива.

Отмечается, что многие бедные нефтью и газом азиатские страны уже ввели меры по предотвращению дефицита, такие как четырехдневная рабочая неделя.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, Иран заблокировал Ормузский пролив и атаковал гражданские суда и энергетическую инфраструктуру после ударов США и Израиля. Этот пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.