Заработала на кризисе союзника: как война в Иране помогла РФ впервые за год "подлатать" бюджет

Рост нефтяных доходов на фоне конфликта на Ближнем Востоке дал Кремлю возможность частично восстановить резервы, которые активно расходовались на финансирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, на фоне резкого роста мировых цен на нефть Россия впервые с июня прошлого года возобновила закупку иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния.

В мае Министерство финансов РФ планирует приобрести валюту и золото на 110 млрд рублей, что эквивалентно примерно 1,5 млрд долларов. В эту сумму также включили отложенные операции за март и апрель.

Согласно фискальному правилу России, если цена российской нефти превышает 59 долларов за баррель, избыточные доходы направляются в Фонд национального благосостояния. Если же цены падают ниже этого уровня, резервы используют для покрытия дефицита бюджета.

В первые два месяца 2026 года Москва уже потратила около 419 млрд рублей из фонда из-за снижения нефтяных доходов.

По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 мая доступные активы Фонда национального благосостояния составляли 3,6 трлн рублей. Это на 14% меньше, чем в январе, и почти на 60% ниже довоенного уровня.

Ранее российские власти рассматривали возможность снижения пороговой цены на нефть, чтобы замедлить сокращение резервов. Однако после резкого роста цен на нефть этот план отложили как минимум до осени.

"По нашему базовому сценарию, мы ожидаем, что Национальный фонд благосостояния вырастет примерно на 12 млрд долларов до конца года, что с лихвой компенсирует падение в 1 квартале", - заявила Екатерина Власова, экономист по вопросам Центральной и Восточной Европы и России.

В то же время в Кремле опасаются, что нынешняя ситуация может быть временной. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что для Москвы ключевой задачей остается финансовая стабильность и уменьшение зависимости бюджета от нефтяных цен.

Дополнительным риском для России считают возможный выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, что может повлиять на мировой рынок нефти и изменить баланс поставок.