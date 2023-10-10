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В Украину из Германии в ближайшие дни прибудут 10 танков Leopard 1

Вторник 10 октября 2023 19:35
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В Украину из Германии в ближайшие дни прибудут 10 танков Leopard 1 Фото: Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

В Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.

По данным ведомства, украинские военные получат еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных медицинских автомобилей.

Следует заметить, что недавно в сети разгорелся скандал по поводу отказа Украины от немецких Leopard1, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

При этом Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад.

Leopard 1 для Украины

Напомним, Украина получает танки Leopard 1 от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения.

Неделю назад в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами десять танков Leopard 1.

Также сегодня, 19 сентября, Дания анонсировала передачу нашей стране еще 30 Leopard 1.

Более подробно о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.

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