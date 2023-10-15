Израилю пришлось перенести наземную операцию в секторе Газа: в чем причина

Израиль готовился провести наземную операцию в Секторе Газа в эти выходные, но ее пришлось отложить на несколько дней из-за погодных условий. Непогода помешала бы пилотам и операторам БПЛА обеспечивать воздушное прикрытие сухопутным войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Цель наземной операции

По словам трех высокопоставленных израильских офицеров, военные готовятся вскоре вторгнуться в Сектор Газа, чтобы захватить город и уничтожить высшую политическую и военную иерархию ХАМАС, которая, со своей стороны, напомним, причастна к нападению на Израиль 7 октября.

"Эта операция рискует втянуть Израиль в многомесячные кровопролитные городские бои, как на земле, так и в лабиринте тоннелей - опасное наступление, которого Израиль долгое время избегал, поскольку оно предусматривает ведение боевых действий на узком и плотно заселенном клочке земли, на котором проживает более 2 миллионов человек", - пишет издание.

В частности чиновники предупреждают о том, что террористы ХАМАС могут прибегать к убийству израильских заложников, использованию живого щита и большого количества минных ловушек.

Также остается неясным, может ли "Хезболла" - крупное ливанское ополчение, которое поддерживает ХАМАС, ответить Израилю на вторжение в Газу, открыв второй фронт.

Чего ожидать от операции?

Пока военные не объявили официально о вторжении в Газу. Впрочем, подтвердили вход разведывательных групп в полосу и повышение готовности к наземной войне.

Считается, что десятки тысяч террористов ХАМАС окопались в сотнях километров подземных тоннелей и бункеров под городом, а также другими прилегающими районами на севере. Израиль ожидает подрыва некоторых из этих туннелей, придорожных бомб и заминированных зданий в качестве препятствия ЦАХАЛу (Вооруженные силы Израиля). Также есть вероятность засад со стороны террористов, которые могут неожиданно атаковать сзади из скрытых туннелей.

"По словам офицеров, изначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично из-за погодных условий, которые усложнили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск", - добавляет NYT.

Как отметил один из спикеров, армия будет особенно сосредоточена на ликвидации Яхьи Синвара, высокопоставленного чиновника ХАМАСа. Его же Израиль считает ответственным за вторжение террористов в страну 7 октября.

"Этот человек находится под нашим прицелом. Он ходячий мертвец, и мы доберемся до него", - заявил подполковник Ричард Хехт, другой военный представитель.

Жертвы среди гражданских

Чтобы избежать жертв среди гражданских, военные призвали их направляться на юг территории, который, как ожидается, не будет центром начальной фазы вторжения.

Что дальше?

Некоторые военные и политические лидеры хотят, чтобы израильские воины провели 18-месячную операцию по обходу домов.

"Другие, я думаю, гораздо более трезвые и говорят не об уничтожении Хамаса, а о том, чтобы лишить Хамас возможности угрожать нам", - рассказал Нимрод Новик, бывший высокопоставленный израильский дипломат и советник по вопросам безопасности в израильском правительстве.

Речь идет об уничтожении ракетных установок, тоннелей и другой военной техники, что, позволит ХАМАСу продолжать свою деятельность в качестве общественного движения.

"Вопрос о том, кто будет управлять Газой после ХАМАСа, также является сложным, говорят аналитики. Израиль может восстановить прямой контроль над территорией, как он это делал с 1967 до 2005 года, но это будет означать управление многочисленным, враждебно настроенным населением", - объясняет издание.

Один из планов заключается в том, чтобы позволить Палестинской администрации, которая управляет частями Западного берега реки Иордан, восстановить контроль над Газой после того, как она была вытеснена ХАМАС в 2007 году.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.

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