Выезд 18-22-летних за границу. Служба занятости рассказала, есть ли отток молодых кадров

Отток молодых кадров за границу

"По данным Службы занятости, мы этого не чувствуем. До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысячи молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысячи. Однако это уменьшение нельзя напрямую связывать с разрешением на выезд за границу", - пояснила Жовтяк.

Также она подчеркнула, что речь идет об общих тенденциях на рынке труда, в частности рост занятости в отдельных отраслях и началом образовательного процесса.

"В то же время молодежи в этом возрасте на рынке труда немного, 6-8% от общего количества соискателей работы", - добавила чиновница.

Сколько молодежи ищет работу

В целом по структуре получателей услуг молодежь составляет 25% от всех соискателей работы. С начала года почти 130 тысяч человек в возрасте до 35 лет зарегистрировались в Службе занятости и более 60 тысяч уже трудоустроены.

"Люди 35-55 лет составляют до 30%, а старше 55-ти - 18%. Проще всего найти работу высококвалифицированным работникам с соответствующей зарплатой. Но их как раз и дефицит", - говорит Жовтяк.

Предоставление услуг молодежи в период с января по сентябрь 2025 года (скриншот)