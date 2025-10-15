RU

Общество Образование Деньги Изменения

Выезд 18-22-летних за границу. Служба занятости рассказала, есть ли отток молодых кадров

Привело ли разрешение на выезд юношей из Украины к оттоку кадров (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на разрешения выезда за границу для мужчин 18-22 лет, отток кадров из Украины пока не ощущается. По данным Службы занятости, количество молодых соискателей работы немного уменьшилось, но это связано скорее с тенденциями на рынке труда и началом образовательного процесса, чем с выездом за границу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Отток молодых кадров за границу

"По данным Службы занятости, мы этого не чувствуем. До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысячи молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысячи. Однако это уменьшение нельзя напрямую связывать с разрешением на выезд за границу", - пояснила Жовтяк.

Также она подчеркнула, что речь идет об общих тенденциях на рынке труда, в частности рост занятости в отдельных отраслях и началом образовательного процесса.

"В то же время молодежи в этом возрасте на рынке труда немного, 6-8% от общего количества соискателей работы", - добавила чиновница.

Сколько молодежи ищет работу

В целом по структуре получателей услуг молодежь составляет 25% от всех соискателей работы. С начала года почти 130 тысяч человек в возрасте до 35 лет зарегистрировались в Службе занятости и более 60 тысяч уже трудоустроены.

"Люди 35-55 лет составляют до 30%, а старше 55-ти - 18%. Проще всего найти работу высококвалифицированным работникам с соответствующей зарплатой. Но их как раз и дефицит", - говорит Жовтяк.

Предоставление услуг молодежи в период с января по сентябрь 2025 года (скриншот)

Ранее мы писали о том, что средняя зарплата в Украине составляет 23 тысячи гривен. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Но некоторым специалистам готовы платить до 100 тысяч в месяц. Наибольший заработок предлагают в секторе безопасности и обороны, ІТ, недвижимости, связи, автобизнесе, HR и страховании.

Читайте также о том, что на украинском рынке труда сохраняются тенденции предыдущих лет, однако все больше фокус смещается на поддержку ветеранов и развитие программ самозанятости. В этом году уже 520 тысяч украинцев получили помощь от Службы занятости.

