Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине

"Мы имеем первый год, который, пожалуй, не имеет аналогов в нашей стране, потому что мы завершили восемь войн, и, думаю, девятая еще впереди. Она оказалась более сложной. Я думал, что это будет самая легкая", - сказал президент США.

Он добавил, что в войне никогда неизвестно, "что будет легко, а что - не очень".

Трамп и война в Украине

Напомним, попытки США ускорить заключение мирного соглашения между Россией и Украиной могут непреднамеренно создать условия для новой эскалации конфликта.

Американский сенатор Линдси Грэм убежден, что США должны значительно усилить давление на РФ, поскольку она не демонстрирует готовности к реальным переговорам. По его словам, одним из действенных шагов могло бы стать предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk.

Отметим, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в перспективе именно ООН сможет взять на себя ключевую роль в урегулировании мировых войн.

Переговоры в Женеве

В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны. Результаты этой встречи оказались неоднозначными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение политического блока вопросов было крайне непростым, хотя в военном направлении все три стороны продемонстрировали конструктивный подход.