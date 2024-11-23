"Проявление отчаяния Путина". В Польше осудили применение Россией новой баллистики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью "Голосу Америки".

"Это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой - проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", - сказал он.

Глава МИД Польши добавил, что российская экономика испытывает стресс. Кроме того, есть сообщения о дезертирстве среди российских солдат и привлечении наемников из Северной Кореи. По его мнению, это еще одно проявление бессилия.

Сикорский также прокомментировал дебаты по сбитию российских ракет и дронов над Украиной.

"Мнения по этому вопросу могут расходиться. Я лично считаю, что когда россияне посылают ракеты или беспилотники в другую страну, меньше всего, чего они могут ожидать, это то, что они потеряют ракету или беспилотник", - отметил министр.