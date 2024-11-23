"Вияв розпачу Путіна". У Польщі засудили застосування Росією нової балістики
У Польщі засудили удар Росії новою балістичною ракетою по Україні. Варшава назвала атаку виявом розпачу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого - виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", - сказав він.
Глава МЗС Польщі додав, що російська економіка переживає стрес. Крім того, є повідомлення про дезертирство серед російських солдатів і залучення найманців із Північної Кореї. На його думку, це ще один прояв безсилля.
Сікорський також прокоментував дебати щодо збиття російських ракет та дронів над Україною.
"Думки щодо цього питання можуть розходитися. Я особисто вважаю, що коли росіяни надсилають ракети чи безпілотники в іншу країну, найменше, чого вони можуть очікувати, це те, що вони втратять ракету чи безпілотник", - зазначив міністр.
Нова балістична ракета РФ
21 листопада Росія завдала ракетного удару по Україні, використавши при цьому нову ракету. Повітряні сили ЗСУ заявили, що окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.
У мережі припускали, що це могла бути ракета "Рубєж". Більше про цю ракету - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна. Пізніше російський диктатор Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи "Орєшнік".
Українська розвідка повідомила, що росіяни випустили по Дніпру ракету з комплексу "Кедр". Як пояснив керівник ГУР Кирило Буданов, "Орєшнік" - це назва ракетної програми, а "Кедр" - ракетна система.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.