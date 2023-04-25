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Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской

Новина українською →
Каменка, Вторник 25 апреля 2023 17:08
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской Фото: россияне планируют эвакуацию из Каменки-Днепровской (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные могут начать принудительную эвакуацию украинцев из города Каменка-Днепровска. Туда стали прибывать специальные автобусы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

По его словам, местные жители опасаются, что после своего ухода россияне могут устроить провокацию в городе, а затем обвинят в этом Украину.

"Молодая семья попыталась записаться на рейс, но администрация отказала. Пока вывозят только топ-коллаборантов, а остальные ждут ВСУ", - пишет Евтушенко.

Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-ДнепровскойФото: скриншот (t.me/Yevtushenko_E)

Как сообщалось, войска РФ поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона.

Напомним, в среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

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