Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской

Российские военные могут начать принудительную эвакуацию украинцев из города Каменка-Днепровска. Туда стали прибывать специальные автобусы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

По его словам, местные жители опасаются, что после своего ухода россияне могут устроить провокацию в городе, а затем обвинят в этом Украину.

"Молодая семья попыталась записаться на рейс, но администрация отказала. Пока вывозят только топ-коллаборантов, а остальные ждут ВСУ", - пишет Евтушенко.