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Оккупанты с помощью беспилотника ударили по Днепропетровской области

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Воскресенье 23 апреля 2023 07:50
Оккупанты с помощью беспилотника ударили по Днепропетровской области Фото: оккупанты с помощью беспилотника ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздним вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, к счастью, люди не пострадали. Территория удара обследуется спасателями и другими экстренными службами.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 апреля, россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

Также напомним, что в Днепропетровской области пиротехники завершили обследование сельхозугодий, чтобы аграрии смогли начать посевную.

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Днепропетровская область дрони Вторжение России в Украину
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