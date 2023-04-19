Оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области: есть разрушения

Фото: Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)

В среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Днем оккупанты осуществили обстрел Синельниковского района. Атаковали Великомихайловскую общину", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль. "Никопольский район снова под атаками. Артиллерией и "Градами" враг обстрелял Красногригорьевскую общину", - рассказал Лукашук. По словам председателя облсовета, было повреждено частное предприятие и солнечные панели.