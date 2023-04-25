Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської

Російські військові можуть почати примусову евакуацію українців з міста Кам'янка-Дніпровська. Туди почали прибувати спеціальні автобуси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка

За його словами, місцеві жителі бояться, що після свого відходу росіяни можуть влаштувати провокацію у місті, а потім звинуватять в цьому Україну.

"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ", - пише Євтушенко.