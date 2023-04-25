ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської

Новость на русском →
Кам'янка, Вівторок 25 квітня 2023 17:08
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської Фото: росіяни планують евакуацію з Кам'янки-Дніпровської (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові можуть почати примусову евакуацію українців з міста Кам'янка-Дніпровська. Туди почали прибувати спеціальні автобуси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка

За його словами, місцеві жителі бояться, що після свого відходу росіяни можуть влаштувати провокацію у місті, а потім звинуватять в цьому Україну.

"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ", - пише Євтушенко.

Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-ДніпровськоїФото: скріншот (t.me/Yevtushenko_E)

Як повідомлялось, війська РФ пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.

Нагадаємо, в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація колаборант Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії