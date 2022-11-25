Военный РФ пытал гражданских в Черниговской области. Его осудили на 10 лет

Российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"28 марта во время оккупации армией РФ села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отбирал у них мобильные телефоны и сбережения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, угрожая расстрелом, он потребовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины. Не получив необходимые сведения, военный РФ удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение трех суток в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Суд признал военного РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил ему 10 лет лишения свободы.