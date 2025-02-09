У Трампа не подтвердили и не опровергли его разговор с Путиным

В Белом доме не подтверждают, но и не опровергают заявление президента США Дональда Трампа о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента США по нацбезопасности Майка Волца для NBC News.