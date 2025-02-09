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У Трампа не подтвердили и не опровергли его разговор с Путиным

США, Воскресенье 09 февраля 2025 18:13
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У Трампа не подтвердили и не опровергли его разговор с Путиным Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Белом доме не подтверждают, но и не опровергают заявление президента США Дональда Трампа о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента США по нацбезопасности Майка Волца для NBC News.

Во время своего заявления советник Трампа по нацбезопасности отказался опровергать или подтверждать телефонный разговор президента США с Путиным.

"Я не буду опережать президента, и, безусловно, сейчас происходит много деликатных разговоров", - сказал он.

Трамп поговорил с Путиным

Напомним, что ранее сегодня, 9 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил, что хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

Заметим, что еще 7 февраля Трамп заявлял, что, вероятно, поговорит с Путиным. Тогда он упомянул о хороших отношениях с российским диктатором.

Ранее президент США Трамп также говорил о том, что он может вскоре встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, встреча должна состояться в Вашингтоне, поскольку в Киев он пока не собирается.

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