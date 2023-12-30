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Вице-президент Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС: речь идет о нескольких годах

Фото: вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова (flickr.com/cor-photos)
Автор: Валерия Полищук

Процесс вступления Украины в Европейский союз может занять несколько лет.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Я бы предположила, что речь идет о нескольких годах. Процедурно самыми близкими к ЕС странами являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении. Однако в этом году ЕС точно не пополнится ни одной страной, поэтому переговоры не будут идти так быстро", - заявила она. 

По ее словам, идея "полного членства или не членства" больше не актуальна.

"Мы определили несколько областей, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не будучи его членами. Государства могут наладить цифровое взаимодействие с ЕС, энергетику, транспортную инфраструктуру, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет страной-членом", - подчеркнула Юрова. 

Она добавила, что антиевропейская риторика позволит набрать много политических очков.

"Однако, когда они затем сядут за стол переговоров, каждый лидер даст понять, насколько выгодно оставаться в Союзе", - подчеркнула вице-президент. 

Решение Евросовета по Украине

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину - в материале РБК-Украина.

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