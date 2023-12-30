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Віце-президент Єврокомісії про вступ України до ЄС: йдеться про кілька років

Фото: віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова (flickr.com/cor-photos)
Автор: Валерія Поліщук

Процес вступу України до Європейського союзу може зайняти кілька років.

Про це заявила віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новини.

"Я б припустила, що йдеться про кілька років. Процедурно найближчими до ЄС країнами є Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже почалися переговори про вступ. Однак цього року ЄС точно не поповниться жодною країною, тому переговори не йтимуть так швидко", - заявила вона. 

За її словами, ідея "повного членства або не членства" більше не актуальна.

"Ми визначили кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не будучи його членами. Держави можуть налагодити цифрову взаємодію з ЄС, енергетику, транспортну інфраструктуру, ми можемо визнавати кваліфікацію одна одної, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоча і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане країною-членом", - наголосила Юрова. 

Вона додала, що антиєвропейська риторика дасть змогу набрати багато політичних очок.

"Однак, коли вони потім сядуть за стіл переговорів, кожен лідер дасть зрозуміти, наскільки вигідно залишатися в Союзі", - наголосила віцепрезидентка.

Рішення Євроради щодо України

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення наклавши на нього вето. Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешта. Однак на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення було ухвалено одноголосно.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну -у матеріалі РБК-Україна.

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