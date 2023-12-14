Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принято. Что дальше?

Европейский совет на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Но в дальнейшем Украину ждет непростой и длительный процесс.

При подготовке материала использовались заявления украинских и европейских чиновников, предварительные публикации РБК-Украина, а также эксклюзивный комментарий главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко.

Что такое переговоры о вступлении в ЕС и когда они начнутся, - в материале РБК-Украина ниже.

Лидеры государств-членов ЕС, собравшиеся сегодня на саммите в Брюсселе, официально дали "зеленый свет" началу вступительных переговоров с Украиной. Переговоры, к слову, одобрили и с Молдовой, а Грузия наконец-то получила статус кандидата на вступление в ЕС.

"Это - стратегическое решение и день, который останется запечатленным в истории нашего Союза. Горжусь тем, что мы выполнили свои обещания, и радуюсь за наших партнеров", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не помешала этому решению и позиция Венгрии, угрожавшей блокировать начало переговоров с Украиной. Венгерский премьер Виктор Орбан, по данным западных СМИ, даже покинул зал саммита перед началом голосования по украинскому вопросу. Свой побег Орбан объяснил в заявлении на странице Facebook, назвав членство Украины в ЕС "плохим решением", в котором Венгрия не хочет участвовать.

Что такое переговоры о вступлении в ЕС

Теперь после решения Европейского совета в Брюсселе должна быть сформирована так называемая переговорная рамка, в которой будет определена процедура вступительных переговоров с Украиной. Ожидается, что работа над рамкой начнется сразу, а утвердят ее в марте следующего года.

"В марте будет опубликован отчет, и на основе этого мы примем решение в марте", - сказал журналистам на полях саммита в Брюсселе президент Евросовета Шарль Мишель, добавив, что это был очень мощный политический сигнал и очень мощное политическое решение.

Фото: Евросовет дал "зеленый свет" переговорам с Украиной

В рамках вступительных переговоров Украине нужно будет привести свое законодательство в соответствие с европейским, выполнив так называемый Acquis communautaire – комплекс прав и обязанностей государств-членов ЕС.

Этот Acquis communautaire состоит из 35 отдельных пунктов, прогресс в выполнении каждого из которых должен быть одобрен всеми членами ЕС. Впрочем, для каждой страны-кандидата каждый раз разрабатывается отдельная переговорная рамка, возможно, отдельные процедурные моменты в случае Украины будут упрощены.

Пункты Acquis communautaire включают и вопросы свободной торговли, и право интеллектуальной собственности, конкурентной политики, рыболовства, энергетики, налогообложения, правосудия, образования и культуры, финансового контроля и т.д. В общей сложности для обретения членства Украине нужно имплементировать около 30 тысяч различных правил и стандартов ЕС.

"Нам предстоит провести адаптацию нашей правовой системы к Acquis communautaire, правовой системе ЕС, и это включает в себя не только тысячи страниц договоров и других источников права ЕС, но и политические устои, на которых базируется ЕС", - пояснил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко.

Как отметил Мережко, переговоры о вступлении могут занять несколько лет, в частности, были примеры, когда они длились 4-5 лет. Однако, по его мнению, в украинском случае переговорный процесс будет короче.

Когда Украина может стать членом ЕС

Длительность переговоров, конечно, прежде всего будет зависеть от скорости внедрения украинскими властями всех необходимых реформ. Но и политическая воля ЕС будет играть в этом процессе значительную роль, поскольку прогресс по каждому из пунктов должны одобрить все страны Евросоюза.

Не стоит также забывать, что переговоры - это не последняя ступенька к вступлению в ЕС. В случае успешного завершения и поддержки со стороны Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента все 27 стран Евросоюза должны будут подписать и ратифицировать соглашение о членстве с Украиной (в отдельных случаях для этого может потребоваться и общенациональный референдум).

В Евросоюзе определили 2030 год как ориентировочный срок своего расширения, в рамках которого к блоку, как ожидается, присоединится до 9 стран. В их числе будет и Украина. Но это не значит, что украинцам придется ждать 2030 год, чтобы стать частью ЕС.

В начале октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что благодаря Украине процесс вступления новых членов может проходить быстрее, а озвученный ранее 2030 год - это только ориентир. Такую же позицию высказывала в комментарии РБК-Украина и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Она объясняла, что расширение ЕС не произойдет "за одну ночь", поскольку к каждой стране будет индивидуальный подход, учитывающий скорость ее трансформации.