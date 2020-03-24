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В Іспанії за добу від коронавірусу померли понад 500 осіб

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 13:11
В Іспанії за добу від коронавірусу померли понад 500 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

2696 іспанців померли з початку спалаху вірусу в країні

Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Іспанії за добу зросла на 514 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Повідомляється, що загальна кількість смертей від вірусу в країні досягла 2696. Крім того, за день коронавірусом заразилися понад 6 тис. іспанців. Лікарні в країні зазнають великих труднощів через постійний наплив критичних пацієнтів.

За даними університету Джона Хопкінса, кількість інфікованих COVID-19 в Іспанії становить понад 39 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше іспанське видання El Pais заявило, що ситуація з коронавірусом в Іспанії більш серйозна, ніж в Італії.

Як відомо, в Італії другу добу поспіль фіксують зменшення кількості смертей від вірусу. Більш того, в італійській Ломбардії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.

Напередодні в Іспанії також був зафіксований стрибок смертей і нових заражень COVID-19. Так, протягом 22-23 березня коронавірус зафіксували у 4,5 тис. іспанців, а від вірусу померли 462 людини.

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