ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ветрено и с дождями: в каких областях сегодня будет холоднее всего

Вторник 26 августа 2025 07:00
UA EN RU
Ветрено и с дождями: в каких областях сегодня будет холоднее всего Фото: 26 августа в некоторых регионах Украины погода будет прохладной и с дождями
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 26 августа, в некоторых регионах Украины погода будет прохладной. Кроме того, ожидается порывистый ветер и дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в северных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на северо-востоке днем порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов; на остальной территории ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода в регионах

  • Западные области - переменная облачность, без осадков. Температура: ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.
  • Северные области - местами кратковременный дождь, грозы. Температура: ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.
  • Центральные области - кратковременный дождь, местами грозы. Температура: ночью +7...12 градусов, днем +15...+20 градусов.
  • - Восточные области - дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура: ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.
  • Южные области - без осадков, облачно с прояснениями. Температура: ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Ветрено и с дождями: в каких областях сегодня будет холоднее всего

По данным синоптика Наталки Диденко, сегодня в Киеве ожидается самый холодный день за долгое время.

Интересно, что вчера 25 августа, в горном селе Верхние Яловичоры (или Верхний Яловец) в Селятинской общине Вижницкого района Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

"Как-то немного рановато мороз, потому что последние времена было тепло", - рассказали в сообществе Новоселиччины Novosgram в Facebook.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы