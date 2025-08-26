Вітряно та з дощами: в яких областях сьогодні буде найхолодніше

Сьогодні, 26 серпня, у деяких регіонах України погода буде прохолодною. Крім того, очікується рвучкий вітер та дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У столиці та на Київщині сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень можливий короткочасний дощ. Температура вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20 градусів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях +7…+12 градусів, вдень +15…+20 градусів; на решті території вночі +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів.

На решті території опадів не прогнозують. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на північному сході вдень пориви до 15-20 м/с.

За даними синоптиків, у північних областях, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні у Києві очікується найхолодніший день за довгий час.

Цікаво, що вчора 25 серпня, в гірському селі Верхні Яловичори (або Верхній Яловець) у Селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

"Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло", - розповіли у спільноти Новоселиччини Novosgram у Facebook.