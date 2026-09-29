Выдержал вирусы и кибератаки: Китай создал первого в мире автономного гуманоида

В Китае показали первого робота с "воплощенным ИИ", созданного полностью на отечественной электронике. Гуманоид самостоятельно принимает решение и не имеет никаких иностранных технологий.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Разработчики объясняют: электронная архитектура выполняет роль "интеллектуальной нервной системы" робота.

Она объединяет

операционную систему,

сетевые протоколы,

программное обеспечение,

вычислительные ИИ-чипы.

Новая китайская цифровая платформа позволила разделить и одновременно интегрировать процессы управления и вычисления ИИ.

Результаты стресс-тестов

В ходе испытаний инженеры проверили устойчивость работы к экстремальным условиям и сравнили его с аналогами на базе традиционных иностранных архитектур.

Что обнаружили?

Устройства со стандартной архитектурой при имитации повреждения суставов, кибератак или внедрения вирусов теряли контроль, выключались или выходили из строя.

Робот на базе полностью национальной системы успешно прошел все тесты, сохранив стабильность и управляемость.

Архитектура обеспечила быструю изоляцию сбоев, защиту от внешнего вмешательства и мгновенную реакцию систем безопасности.

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Стратегический прорыв и планы развития

По словам исполнительного декана Института машинного интеллекта Шанхайского университета науки и технологий Ли Цинду, главное достижение состоит в переходе от импортозамещения отдельных деталей к созданию полностью автономной технологической базы.

Это гарантирует, что физические действия искусственного интеллекта будут оставаться строго в рамках безопасности и не навредят людям на производстве.

Разработка соответствует директиве Министерства промышленности и информатизации КНР о формировании безопасной цепи поставок до 2027 года, а также проекту 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы), предусматривающего ускоренное развитие робототехники.