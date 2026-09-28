Робот-гуманоид заплакал на публике: как Yansyn-X2 имитирует эмпатию

Робот-гуманоид Yansyn-X2 пустил настоящую слезу на глазах у публики - необычный трюк показали на технологической выставке в Шанхае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Во время технологической конференции 2026 года Inclusion Conference в Шанхае инженеры продемонстрировали исключительное взаимодействие с роботом.

По просьбе разработчика пролить слезу, робот через несколько секунд выпустил каплю прозрачной жидкости из глаза.

Инженерия эмоций и эффект присутствия

За разработкой Yansyn-X2 стоит китайская компания Yanxi Technology из города Нинбо.

Робот базируется на трехуровневой технической архитектуре:

ИИ-алгоритмы анализируют контекст и тональность разговора.

Бионические компоненты под силиконовой кожей медицинского класса изменяют выражение лица на печальное в случае обнаружения сочувствия или печали.

Отдельная микрофлюидная система выделяет искусственные слезы из уголков глаза.

Yansyn-X2 может поворачивать голову, следить за людьми и жестикулировать. В будущих версиях сервомоторы планируют заменить бионическими мышцами для большей плавности мимики.

Читайте больше: Работы идут на войну: Китай испытывает боевых гуманоидов

Быстрое развитие робототехники

Yansyn-X2 - часть общего тренда развития гуманоидов. Другие компании демонстрируют впечатляющие практические достижения.

Так, на выставке CES 2026 робот LG CLOiD показал умение сортировать и складывать белье, Allex от WIRobotics выдерживает вес до 3 килограммов, а SwitchBot Onero H1 научился самостоятельно скачивать стиральную машину.

На Всемирных играх гуманоидных роботов в Пекине модель Tiangong Ultra пробежала 100 метров за 9,39 секунды, превзойдя мировой рекорд Усейна Болта.

Авиакомпания Japan Airlines приступила к тестированию андроидов для сортировки багажа в аэропорту Ханеда, а компания 1X разработала домашнего работа NEO за 20 000 долларов США.