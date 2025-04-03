Безумный адреналин: 7 самых экстремальных "развлечений" в мире, которые пугают даже смельчаков

Самые экстремальные развлечения в мире созданы для тех, кто испытывает недостаток адреналина. Прыжки с парашютом уже не приносят острых ощущений? Не волнуйтесь - в мире еще немало развлечений, которые заставляют сердце биться чаще.

Подъем на священную гору в Китае

Среди многочисленных горных маршрутов Китая самым экстремальным считается путь на Южную вершину горы Хуашань. В некоторых местах его сложно назвать даже тропой - это узкие деревянные доски, прибитые прямо к скале. Никаких ограждений или перил, только страховочный трос, за который крепятся туристы.

Высота подъема достигает 2000 метров, и хотя риск минимальный, место получило название "тропа смерти". Считается, что пройдя этот путь до конца, можно приблизиться к духовному просветлению.

Тропа над пропастью (фото: Википедия)

Побег от быков в Испании

Традиционная испанская коррида - это шоу, в котором участвуют профессиональные тореадоры. А вот энсьерро - развлечение для всех желающих, которые имеют достаточно смелости. Во время забега группа людей убегает по узким улочкам от разъяренных быков, несущихся за ними.

Это событие является частью празднования перед корридой и проводится во многих городах Испании. Самый известный забег происходит в Памплоне во время фестиваля Святого Фермина с 6 по 14 июля. Хотя организаторы принимают меры безопасности, ежегодно многие участники получают серьезные травмы.

Охота на торнадо в США

Смерчи - привычное явление в центральных штатах США, и на этом даже организовали бизнес. Туристов на джипах и микроавтобусах привозят в места, где с большой вероятностью образуется торнадо. За год в так называемой "Аллее торнадо" возникает около тысячи смерчей, поэтому долго ждать не придется.

Наблюдать за этими разрушительными природными явлениями можно с безопасного расстояния, но ощущение опасности все равно не покинет вас. Лучший сезон для такого экстрима - с июня по декабрь, когда торнадо возникают чаще всего.

Торнадо в США (фото: Википедия)

Прыжок в вулкан в Чили

Банджи-прыжки со скал и мостов уже не удивляют? Как насчет прыжка прямо над кратером активного вулкана? В Чили можно попробовать прыгнуть с борта вертолета в вулкан Вильяррика, один из самых активных в Южной Америке. Высота старта - 200 метров, а страховочный трос останавливает вас в 40 метрах от раскаленной лавы.

Температура вокруг такая высокая, что даже без прыжка у вас будут потеть ладони. Для тех, кто хочет опуститься в кратер с меньшим риском, есть более безопасная альтернатива - вулкан Тринхнюкайигюр в Исландии, куда туристов спускают на специальном лифте.

Дайвинг с акулами в ЮАР

Вблизи города Гансбай, что неподалеку Кейптауна, находится колония морских котиков. Это место также привлекает белых акул, которые охотятся на них. Для туристов здесь предлагают уникальное развлечение - погружение в клетке прямо в воды, где хищники кружат в поисках добычи.

Стальная конструкция выдерживает удары, а кислород подается через акваланг, но даже при таких условиях встреча с акулой - это настоящий тест на выдержку. Подобный аттракцион есть и в Мексике, где погружение происходит без акваланга - воздух поступает через шланг с лодки.

Дайвинг в клетке с акулами (фото: batiskaf.ua)

Полет на крыле самолета в США

Летать пассажиром в самолете для вас слишком скучно? Тогда как насчет возможности встать на крыло воздушного судна, движущегося на скорости 250 км/ч? В городе Секим в США экстремалам предлагают именно такое развлечение. Вас закрепят ремнями и тросами, а затем самолет выполнит серию фигур высшего пилотажа.

Ощущения не передать словами - страх, эйфория и настоящий взрыв адреналина. Для тех, кто хочет нечто подобное, но чуть менее рискованное, в Великобритании предлагают просто быть привязанным к крылу без полетных маневров.

Прогулка по фавелам Бразилии

Фавелы Рио-де-Жанейро давно прославились своей криминальной репутацией. Многие считают, что туда не стоит заходить даже днем, ведь можно стать жертвой ограбления или нападения. Однако в реальности не все фавелы одинаково опасны.

Некоторые районы стали туристическими маршрутами, где прогулки проводят местные гиды. Они обеспечивают определенный уровень безопасности и рассказывают о настоящей жизни обитателей трущоб. Однако в более неблагополучные фавелы лучше не соваться даже с проводником.

Полиция в бразильских фавелах (фото: Википедия)