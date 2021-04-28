Кабмін звільняє Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України"

Кабінет міністрів звільняє Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Коболєв очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Інформацію про намір звільнити Коболєва РБК-Україна підтвердив ще один співрозмовник в уряді, уточнивши, що ініціаторами звільнення виступили в Міненерго і Мінекономрозвитку.

"Кабінет міністрів провів збори акціонерів. Розглянули фінансові показники. Василевська поспішила. Але рішення буде, воно в процесі", - повідомило джерело в уряді.

Відзначимо, спочатку про звільнення Коболєва повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк в Telegram.

Нагадаємо, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом нижчого попиту і цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.

Разом з тим, 23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень.