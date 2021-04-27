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Шмигаль вніс в Раду подання на призначення нового глави Міненерго

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 19:25
Шмигаль вніс в Раду подання на призначення нового глави Міненерго Фото: Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання до Верховної ради на призначення міністра енергетики. Глава Кабміну пропонує призначити на цю посаду віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прем'єра Ольга Куришко.

Тепер його кандидатуру мають підтримати депутати парламенту. Спочатку у профільному комітеті, а потім - у сесійній залі.

Раніше в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що кандидатуру Галущенко в комітеті Ради можуть розглядати вже завтра.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нового главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.

РБК-Україна писало, що на засіданні фракції СН на минулому тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Після засідання в "Слузі народу" засумнівалися, що Галущенко отримає одноголосну підтримку всієї фракції.

Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

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