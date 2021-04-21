"Нафтогаз" планує отримати за 2020 рік майже 12 млрд гривень збитків
Проект фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до Міністерства фінансів, передбачає збиток компанії за 2020 рік на суму 11,8 млрд гривень. У міністерстві розраховували на 11,5 млрд гривень прибутку.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну, який планується затвердити на засіданні уряду 21 квітня.
Як зазначається в документі, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходжень від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.
"Разом з цим, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до міністерства, товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік прогнозується отримати збиток у сумі 11,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Нафтогаз" у 2020 році демонструє збиткову діяльність. Консолідований збиток групи "Нафтогаз" за січень-вересень 2020 року виріс до 17,034 млрд грн. У минулому році за цей же період прибуток склав 12,850 млрд грн.
Разом з тим, Кабінет міністрів 23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень.