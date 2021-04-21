"Нафтогаз" планує отримати за 2020 рік майже 12 млрд гривень збитків

Проект фінансового плану НАК " Нафтогаз України " на 2021 рік, який надійшов до Міністерства фінансів, передбачає збиток компанії за 2020 рік на суму 11,8 млрд гривень. У міністерстві розраховували на 11,5 млрд гривень прибутку.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну, який планується затвердити на засіданні уряду 21 квітня.

Як зазначається в документі, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходжень від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.

"Разом з цим, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до міністерства, товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік прогнозується отримати збиток у сумі 11,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.