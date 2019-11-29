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Росія і Україна продовжать двосторонні газові переговори на початку грудня

Новини » Економіка     29.11.2019 - 16:43
Росія і Україна продовжать двосторонні газові переговори на початку грудня
Фото: колаж (РБК-Україна)

Фахівці у Відні допрацьовують газовий контракт

Російська Федерація планує продовжити двосторонні газові переговори з Україною наступного тижня. Про це російським журналістам сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Він назвав конструктивними пройшли 28 листопада у Відні переговори з Україною по газу.

"Зустріч пройшла конструктивно, але там є питання, які вимагають додаткових обговорень і розглядів технічного характеру, фахівці залишилися допрацьовувати", - сказав він

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться наступного тижня черговий раунд двосторонніх переговорів Росії і України він сказав: "Так, я думаю, така можливість є. Нам доповідатимуть про результати".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 листопада у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У переговорах брали участь глава Міненерго Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" та "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики РФ Олександр Новак, а також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський на переговорах в Парижі під час саміту в нормандському форматі 9 грудня можуть обговорити газовий контракт.

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