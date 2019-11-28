ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Робота щодо умов транзиту газу продовжується, - Міненерго

Новини » Політика     28.11.2019 - 22:57
Робота щодо умов транзиту газу продовжується, - Міненерго
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Відні сьогодні, 28 листопада, відбулася двостороння зустріч щодо транзиту газу

У Міністерстві енергетики прокоментували двосторонню зустріч щодо транзиту газу через Україну, яка відбулася 28 листопада у Відні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, в міністерстві заявили, що робота щодо умов договору про транспортування російського газу через українську газотранспортну систему триває. Під час зустрічі представники Українита та Росії обговорили можливість підписання договору за європейськими правилами та домовилися продовжувати переговори.

"Підписання довгострокового договору на транспортування газу відповідно до європейського законодавства і на економічно обґрунтованих умовах - це питання енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Ми, як надійний партнер, повинні забезпечити стабільність і безперебійність транспортування природного газу на європейські ринки", - заявили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У переговорах брали участь глава Міненерго Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики РФ Олександр Новак, а також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Напередодні виконавчий директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через територію України без нового контракту з "Газпромом" припиниться 1 січня 2020 року.

У "Нафтогазі" назвали дату припинення транзиту газу без нового контракту Без контракту російський газ на українській території буде вважатися нічиїм
Новини України МинэнергоНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся