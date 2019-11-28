Робота щодо умов транзиту газу продовжується, - Міненерго

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Відні сьогодні, 28 листопада, відбулася двостороння зустріч щодо транзиту газу

У Міністерстві енергетики прокоментували двосторонню зустріч щодо транзиту газу через Україну, яка відбулася 28 листопада у Відні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, в міністерстві заявили, що робота щодо умов договору про транспортування російського газу через українську газотранспортну систему триває. Під час зустрічі представники Українита та Росії обговорили можливість підписання договору за європейськими правилами та домовилися продовжувати переговори.

"Підписання довгострокового договору на транспортування газу відповідно до європейського законодавства і на економічно обґрунтованих умовах - це питання енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Ми, як надійний партнер, повинні забезпечити стабільність і безперебійність транспортування природного газу на європейські ринки", - заявили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У переговорах брали участь глава Міненерго Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики РФ Олександр Новак, а також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Напередодні виконавчий директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через територію України без нового контракту з "Газпромом" припиниться 1 січня 2020 року.