Шмигаль хоче бачити Вітренка міністром енергетики та віце-прем'єром
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хотів би бачити Юрія Вітренко міністром енергетики, а також віце-прем'єром в уряді. Це необхідно для управління енергетичною сферою.
Про це він сказав на прес-конференції, яка транслювалася на каналі Youtube.
Як зазначив Шмигаль, кандидатура Вітренка є "однією з кращих на посаду глави Міненерго, оскільки він віддалений від різних груп впливу в енергетичній сфері.
За його словами, поєднання міністерської посади з посадою віце-прем'єра необхідно для "кращої координації в управлінні енергетичною сферою.
Нагадаємо, 28 січня Верховна рада не змогла призначити Вітренко новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних. При цьому фракція "Слуга народу" дала всього 177 голосів.
Проте потім Верховна рада під тиском президента Володимира Зеленського змогла повернути виконуючим обов'язки міністрів широкі повноваження. Це означає не тільки свободу дій для Юрія Вітренко в кріслі глави Міненерго, але і тактичну перемогу Банковій у протистоянні з парламентом і особисто спікером Дмитром Разумковим.