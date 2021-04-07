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Вітренко написав заяву на звільнення з Міненергетики

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 20:04
Вітренко написав заяву на звільнення з Міненергетики Фото: Юрій Вітренко (facebook.com YVitrenko)
Автор: Владислав Красінський

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення. Вітренко вирішив піти з Міністерства енергетики.

Про це РБК-Україна сказали два інформованих джерела.

Сам Юрій Вітренко, на питання РБК-Україна про можливу відставку, на момент виходу публікації не відповів.

У прес-службі Міністерства енергетики виданню цю інформацію також підтвердити не змогли.

Нагадаємо, Вітренко наразі перебуває на посаді виконувача обов'язків міністра енергетики, оскільки парламент декілька разів провалював його призначення главою Міненергетики.

Як заявляв у січні сам Вітренко, він планує піти з Міненергетики, якщо Рада не зможе призначити його міністром. Вітренко планував піти у бізнес після звільнення з Кабміну.

Пізніше Вітренко заявив, що рішення про його звільнення з Міненергетики має ухвалити Кабмін.

"Це все ж таки відповідальна посада. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться", - сказав тоді він.

На початку березня глава Кабміну Денис Шмигаль говорив, що хотів би бачити Вітренка на посаді міністра енергетики та віце-прем'єра.

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