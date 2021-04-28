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Коболєв відреагував на звільнення з "Нафтогазу"

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 15:27
Коболєв відреагував на звільнення з "Нафтогазу" Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відреагував на своє звільнення. За його словами, він дізнався про це з новин.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - повідомив Коболєв.

Відзначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що уряд провів збори акціонерів НАК "Нафтогаз України", на яких розглядалися результати роботи Коболєва. Ініціаторами його звільнення є Міненерго і Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна також повідомляють, що главою НАК сьогодні призначать нинішнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Як стало відомо РБК-Україна, в самій компанії "Нафтогаз" вивчають інформацію про звільнення Коболєва. У прес-службі повідомили, що поки не коментують цю новину. У той же час співрозмовник РБК-Україна в компанії розповів, що причина звільнення поки не названа. Але процедура нібито була порушена.

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