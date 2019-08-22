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Вітренко: газ за літніми цінами пропонується споживачам без субсидій

Новини » Енергетика    22.08.2019 - 20:25
Вітренко: газ за літніми цінами пропонується споживачам без субсидій
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

"Нафтогаз" пропонує побутовим споживачам купити собі газ на зиму заздалегідь

НАК "Нафтогаз України" пропонує побутовим споживачам купити собі газ на зиму заздалегідь, за більш низькими літніми цінами. Про це розповів виконавчий директор компанії Юрій Вітренко в ефірі передачі "Ваша свобода".

зокрема, компанія пропонує газ за літніми цінами споживачам без субсидій.

«Є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Вони є громадянами України, споживачами, їхні інтереси теж важливі для "Нафтогазу", і для країни. Тому для таких споживачів був запропонований продукт, коли вони платять за поточною ціною, і таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за річною, більш низькою ціною, - сказав він.

Також він додав, що ті, хто не має фінансових можливостей скористатися програмою "Газовий запас", як і раніше, будуть отримувати субсидії.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" оприлюднила деталі своєї пропозиції для населення щодо купівлі газу за літніми цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз Україна" запустила продаж газу для населення за літніми цінами. Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів в одну сім'ю.

НАК знизила ціни на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецобязательства) на серпень на 5,1%. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

"Нафтогаз" дав інструкцію щодо купівлі газу на зиму за літніми цінами "Нафтогаз" запускає продаж газу населенню за "літніми" цінами
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