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"Нафтогаз" запускає продаж газу населенню за "літнім" цінами

Новини » Енергетика    21.08.2019 - 19:12
"Нафтогаз" запускає продаж газу населенню за "літнім" цінами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закупити газ на зимовий період за "літнім" цінами можна буде до 25 вересня

Державна компанія "Нафтогаз Україна" запускає продаж газу для населення за "літнім" цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави компанії Андрія Коболєва Facebook.

За його словами, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечувати ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року, і це зараз відображено в постановах уряду.

"Щоб дати вам більше контролю над ситуацією, ми запускаємо продукт "Газовий запас", скористатись яким зможе кожен житель України, який купує газ", - зазначив Коболєв.

Як повідомив глава "Нафтогазу", українці зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою "літньої" низькою ціною, а використовувати його - взимку.

"Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів в одну сім'ю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

Крім того, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться з 80 до 50 млрд кубометрів. За прогнозами НБУ, в наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв в негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.

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