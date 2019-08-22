ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Витренко: газ по летним ценам предлагается потребителям без субсидий

Новости » Энергетика    22.08.2019 - 20:25
Витренко: газ по летним ценам предлагается потребителям без субсидий
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

"Нафтогаз" предлагает бытовым потребителям купить себе газ на зиму заранее

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бытовым потребителям купить себе газ на зиму заранее, по более низким летним ценам. Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире передачи "Ваша свобода".

В частности, компания предлагает газ по летним ценам потребителям без субсидий.

"Есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Они являются гражданами Украины, потребителями, их интересы тоже важны для "Нафтогаза" и для страны. Поэтому для таких потребителей был предложен продукт, когда они платят по текущей цене, и таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене", - сказал он.

Также Витренко добавил, что те, у кого нет финансовых возможностей воспользоваться программой "Газовый запас", как и раньше, будут получать субсидии.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по летним ценам.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украина" запустила продажу газа для населения по летним ценам. Предложение будет действовать до 25 сентября. Купить по этой цене можно до 25 тыс. кубометров в одну семью.

НАК снизила цены на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август на 5,1%. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).

"Нафтогаз" дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам "Нафтогаз" запускает продажу газа населению по "летним" ценам
Новости Украины Нафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь