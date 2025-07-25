В Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за нелегальную рекламу казино
Государственное агентство PlayCity оштрафовало Telegram-канал "Труха Украина" на 4,8 млн гривен за нелегальную рекламу казино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
"После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат - штраф 4,8 млн грн для владельца канала", - говорится в сообщении.
Что обнаружили специалисты PlayCity:
- систематическую незаконную рекламу азартных игр;
- отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы;
- манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч" - что вводит в заблуждение;
- отсутствие предупреждения о лудомании;
- рекламу без договора с лицензированными организаторами.
"Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон единый для всех - и каждое нарушение будет иметь последствия", - подчеркнули в Минцифры.
Ограничение азартных игр в Украине и запрет на рекламу
Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению контроля за азартными играми в интернете. Одно из главных решений - запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю.
Верховная Рада приняла соответствующий закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за онлайн-казино. Позже его подписал президент.
На замену КРАИЛ в Украине создали новое государственное агентство PlayCity. Теперь оно контролирует государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.
Кроме того, Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые предусматривают запрет в Украине рекламы азартных игр и букмекерских контор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.