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В Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за нелегальную рекламу казино

Пятница 25 июля 2025 18:14
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В Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за нелегальную рекламу казино Фото: в Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за рекламу казино (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное агентство PlayCity оштрафовало Telegram-канал "Труха Украина" на 4,8 млн гривен за нелегальную рекламу казино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат - штраф 4,8 млн грн для владельца канала", - говорится в сообщении.

Что обнаружили специалисты PlayCity:

  • систематическую незаконную рекламу азартных игр;
  • отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы;
  • манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч" - что вводит в заблуждение;
  • отсутствие предупреждения о лудомании;
  • рекламу без договора с лицензированными организаторами.

"Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон единый для всех - и каждое нарушение будет иметь последствия", - подчеркнули в Минцифры.

Ограничение азартных игр в Украине и запрет на рекламу

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению контроля за азартными играми в интернете. Одно из главных решений - запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю.

Верховная Рада приняла соответствующий закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за онлайн-казино. Позже его подписал президент.

На замену КРАИЛ в Украине создали новое государственное агентство PlayCity. Теперь оно контролирует государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые предусматривают запрет в Украине рекламы азартных игр и букмекерских контор.

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