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В Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор

Украина, Понедельник 27 мая 2024 20:40
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В Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор Фото: в Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые предусматривают запрет в Украине рекламы азартных игр и букмекерских контор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

"Внести изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17 мая 2024 года № 566 "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", дополнив подпункт 1 после слов "порядок ограничения" словами "всех форм", а после слов" путем ограничения” - словами, "а именно запреты", - говорится в постановлении.

Ранее этим постановлением от 17 мая Кабмин установил порядок ограничения рекламы азартных игр, а также других обозначений, под которыми ведутся азартные игры, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики ВСУ и распространения соответствующего контекстного материала.

Отмечается, что запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении Верховной рады.

Ограничение азартных игр в Интернете

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете. Документ предусматривает запрет регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определение лимита времени в игре в неделю.

После этого Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о борьбе с игровой зависимостью (лудоманией), предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и ограничение на работу онлайн-казино.

В мае Кабинет министров принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет. Она будет действовать до вступления в силу нового закона.

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