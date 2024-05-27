В Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор

Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые предусматривают запрет в Украине рекламы азартных игр и букмекерских контор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

"Внести изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17 мая 2024 года № 566 "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", дополнив подпункт 1 после слов "порядок ограничения" словами "всех форм", а после слов" путем ограничения” - словами, "а именно запреты", - говорится в постановлении.

Ранее этим постановлением от 17 мая Кабмин установил порядок ограничения рекламы азартных игр, а также других обозначений, под которыми ведутся азартные игры, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики ВСУ и распространения соответствующего контекстного материала.

Отмечается, что запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении Верховной рады.