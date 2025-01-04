Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за онлайн-казино

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 9256-д .

Согласно документу, вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года должны создать новый уполномоченный орган без коллегиального статуса. Также должны определить министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Кроме того, законопроект включает ограничения азартных игр в Украине, в частности:

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Также документ запрещает рекламу азартных игр. Исключениями являются реклама на телевидении и радио в ночное время, в медиа для людей старше 21 года, на платформах и в поисковых системах с целевой аудиторией в возрасте от 21 года.

В рекламе запрещают участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использовать тематику, связанную с войной.