В Украине создали госагентство, которое будет контролировать азартные игры и лотереи
В Украине создали новое государственное агентство "ПлейСити". Оно будет контролировать государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Создано государственное агентство Украины "ПлейСити" как центральный орган исполнительной власти", - сообщил Мельничук.
По его словам, деятельность нового агентства будет направляться и координироваться Кабмином через вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Новосозданный регулятор будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.
Ликвидация КРАИЛ
Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Согласно документу, вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года должны создать новый уполномоченный орган без коллегиального статуса. Также должны определить министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Кроме того, законопроект включает ограничение азартных игр в Украине.
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