Фото: в Украине создали госагентство, которое будет контролировать азартные игры и лотереи (Getty Images)

В Украине создали новое государственное агентство "ПлейСити". Оно будет контролировать государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Создано государственное агентство Украины "ПлейСити" как центральный орган исполнительной власти", - сообщил Мельничук. По его словам, деятельность нового агентства будет направляться и координироваться Кабмином через вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Новосозданный регулятор будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.