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Не тратьте время зря. Как в Windows обновить десятки приложений одним действием

Пятница 25 июля 2025 19:15
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Не тратьте время зря. Как в Windows обновить десятки приложений одним действием Все программы в Windows можно обновить сразу (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Windows сложно понять, обновлены ли все приложения: одни предлагают обновления при запуске, другие остаются без внимания. В результате можно упустить новые функции или столкнуться с долгими обновлениями, даже если старая версия все еще подходит.

О том, как в Windows обновить десятки программ за секунды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Опция WinGet

В этой ситуации поможет простая команда для проверки актуальности приложений с помощью Windows Package Manager - инструмента WinGet.

WinGet позволяет обновлять приложения группами, избавляя от необходимости заходить на сайты разработчиков и искать свежие версии вручную.

Это бесплатный и открытый инструмент, встроенный в поздние версии Windows 10 и Windows 11, который управляет установкой, удалением и обновлением приложений через командную строку.

Команда работает примерно с 90% приложений и занимает всего несколько минут, что делает ее удобной для регулярного обслуживания ПК.

Не тратьте время зря. Как в Windows обновить десятки приложений одним действиемWinget в терминале Windows (фото: PCWorld)

Инструкция по обновлению:

  • Подключитесь к Wi-Fi
  • Кликните по иконке Windows, в поиске введите "Terminal"
  • Правой кнопкой мыши откройте Терминал и выберите "Запуск от имени администратора"
  • Введите команду: winget upgrade – all и нажмите "Enter"
  • При первом запуске согласитесь с условиями, нажав "Y" и "Enter"
  • Дождитесь, пока инструмент просканирует приложения и обновит устаревшие версии.

Стоит отметить, что некоторые приложения обновляются самостоятельно и не поддерживаются WinGet, поэтому их необходимо обновлять отдельно.

Если команда не срабатывает, возможно, потребуется обновить пакет установщика WinGet. Для этого выполните те же действия, но используйте команду: winget upgrade Microsoft.AppInstaller.

Также приложения Microsoft можно обновлять через Microsoft Store - для этого открыть магазин, перейти в раздел "Библиотека" и нажать "Получить обновления".

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