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Не витрачайте час даремно. Як у Windows оновити десятки додатків однією дією

П'ятниця 25 липня 2025 19:15
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Не витрачайте час даремно. Як у Windows оновити десятки додатків однією дією Усі програми в Windows можна оновити відразу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У Windows складно зрозуміти, чи оновлені всі додатки: одні пропонують оновлення під час запуску, інші залишаються поза увагою. У результаті можна упустити нові функції або зіткнутися з довгими оновленнями, навіть якщо стара версія все ще підходить.

Про те, як у Windows оновити десятки програм за секунди, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Опція WinGet

У цій ситуації допоможе проста команда для перевірки актуальності додатків за допомогою Windows Package Manager - інструменту WinGet.

WinGet дає змогу оновлювати додатки групами, позбавляючи від необхідності заходити на сайти розробників і шукати свіжі версії вручну.

Це безкоштовний і відкритий інструмент, вбудований у пізні версії Windows 10 і Windows 11, який керує встановленням, видаленням і оновленням додатків через командний рядок.

Команда працює приблизно з 90% додатків і займає всього кілька хвилин, що робить її зручною для регулярного обслуговування ПК.

Не витрачайте час даремно. Як у Windows оновити десятки додатків однією дієюWinget у терміналі Windows (фото: PCWorld)

Інструкція з оновлення:

  • Підключіться до Wi-Fi
  • Клацніть по іконці Windows, у пошуку введіть "Terminal"
  • Правою кнопкою миші відкрийте Термінал і виберіть "Запуск від імені адміністратора"
  • Введіть команду: winget upgrade - all і натисніть "Enter"
  • Під час першого запуску погодьтеся з умовами, натиснувши "Y" і "Enter"
  • Дочекайтеся, поки інструмент просканує додатки й оновить застарілі версії.

Варто зазначити, що деякі додатки оновлюються самостійно і не підтримуються WinGet, тому їх необхідно оновлювати окремо.

Якщо команда не спрацьовує, можливо, буде потрібно оновити пакет установника WinGet. Для цього виконайте ті самі дії, але використовуйте команду: winget upgrade Microsoft.AppInstaller.

Також додатки Microsoft можна оновлювати через Microsoft Store - для цього відкрити магазин, перейти в розділ "Бібліотека" і натиснути "Отримати оновлення".

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