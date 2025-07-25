Не витрачайте час даремно. Як у Windows оновити десятки додатків однією дією
У Windows складно зрозуміти, чи оновлені всі додатки: одні пропонують оновлення під час запуску, інші залишаються поза увагою. У результаті можна упустити нові функції або зіткнутися з довгими оновленнями, навіть якщо стара версія все ще підходить.
Про те, як у Windows оновити десятки програм за секунди, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Опція WinGet
У цій ситуації допоможе проста команда для перевірки актуальності додатків за допомогою Windows Package Manager - інструменту WinGet.
WinGet дає змогу оновлювати додатки групами, позбавляючи від необхідності заходити на сайти розробників і шукати свіжі версії вручну.
Це безкоштовний і відкритий інструмент, вбудований у пізні версії Windows 10 і Windows 11, який керує встановленням, видаленням і оновленням додатків через командний рядок.
Команда працює приблизно з 90% додатків і займає всього кілька хвилин, що робить її зручною для регулярного обслуговування ПК.
Winget у терміналі Windows (фото: PCWorld)
Інструкція з оновлення:
- Підключіться до Wi-Fi
- Клацніть по іконці Windows, у пошуку введіть "Terminal"
- Правою кнопкою миші відкрийте Термінал і виберіть "Запуск від імені адміністратора"
- Введіть команду: winget upgrade - all і натисніть "Enter"
- Під час першого запуску погодьтеся з умовами, натиснувши "Y" і "Enter"
- Дочекайтеся, поки інструмент просканує додатки й оновить застарілі версії.
Варто зазначити, що деякі додатки оновлюються самостійно і не підтримуються WinGet, тому їх необхідно оновлювати окремо.
Якщо команда не спрацьовує, можливо, буде потрібно оновити пакет установника WinGet. Для цього виконайте ті самі дії, але використовуйте команду: winget upgrade Microsoft.AppInstaller.
Також додатки Microsoft можна оновлювати через Microsoft Store - для цього відкрити магазин, перейти в розділ "Бібліотека" і натиснути "Отримати оновлення".
Вас може зацікавити:
- Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11
- WhatsApp втрачає статус рідного додатка в Windows
- Це приховане налаштування Windows може врятувати ваш комп'ютер від вірусів