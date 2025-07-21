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WhatsApp больше не будет "родным" на Windows: что это значит для пользователей

Понедельник 21 июля 2025 17:30
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WhatsApp больше не будет "родным" на Windows: что это значит для пользователей Приложение WhatsApp на Windows сильно изменится (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Meta отказывается от естественного приложения WhatsApp для Windows в пользу веб-версии. Последняя бета-версия WhatsApp на Windows уже содержит эти изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neowin.

Детали обновления

По сути, WhatsApp для Windows переходит с нативного приложения на основе WinUI к веб-версии, обернутой в WebView2 от Microsoft Edge. Это означает, что интерфейс стал другим, изменился способ работы уведомлений, а меню настроек стало значительно упрощенным.

Бета-версия также включает новые функции - каналы WhatsApp и расширенные возможности для статусов и сообществ.

Использование WebView2 позволяет Meta упростить поддержку, сохраняя единую кодовую базу вместо разработки и поддержки нативного приложения для Windows.

WhatsApp больше не будет &quot;родным&quot; на Windows: что это значит для пользователейПоследняя бета-версия WhatsApp для Windows показывает, что грядут серьезные изменения (фото: Neowin)

Однако для активных пользователей это может стать разочарованием: веб-приложение будет выглядеть менее органично в Windows 11 и потреблять больше оперативной памяти, чем нативный клиент.

Ирония в том, что сам WhatsApp подчеркивает, что естественные версии приложений для Windows и Mac "обеспечивают повышенную производительность и надежность, больше возможностей для совместной работы и функции для повышения продуктивности".

Переход на веб-версию вызвал критику пользователей: на Reddit появились жалобы на утечки памяти и другие проблемы. Несмотря на это, Meta продолжает расширять возможности WhatsApp, добавляя новые функции, но с риском ухудшения пользовательского опыта и возросшим потреблением ресурсов системы.

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