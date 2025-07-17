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Эта скрытая настройка Windows может спасти ваш компьютер от вирусов: как ее включить

Четверг 17 июля 2025 18:45
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Эта скрытая настройка Windows может спасти ваш компьютер от вирусов: как ее включить Скрытая функция Windows, о которой почти никто не знает (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Windows в целом безопасна, но угрозы в интернете сохраняются, ведь вредоносное ПО может проникнуть через сайт или загрузку. Один из способов повысить защиту - включить малоизвестную функцию Microsoft Defender под названием Network Protection.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Что такое Network Protection и зачем она нужна

Многие пользователи знакомы с функцией SmartScreen, которая проверяет сайты и загружаемые файлы на предмет угроз. Однако SmartScreen работает преимущественно в браузере Microsoft Edge и не охватывает другие приложения.

Именно здесь на помощь приходит Network Protection - системный компонент, который анализирует весь сетевой трафик на устройстве.

Network Protection проверяет активность всех приложений и процессов, сверяя данные с базой репутации Microsoft. Таким образом, угроза может быть заблокирована еще до загрузки файла или подключения к подозрительному ресурсу.

Кому доступна функция

Network Protection доступна не всем. Для ее активации необходимы следующие условия:

  • установлена Windows 10 или 11 Pro, либо Enterprise (в версиях Home функция отсутствует)
  • активен антивирус Microsoft Defender
  • выполнен вход в систему с учетной записью Microsoft
  • есть доступ к интернету.

Если все условия соблюдены, можно переходить к активации.

Как включить Network Protection

Откройте PowerShell от имени администратора: правый клик по кнопке "Пуск" и Terminal (Admin).

Проверьте текущий статус: Get-MpPreference Select-Object EnableNetworkProtection.

Вы увидите значения, где:

  • 0 - отключено
  • 1 - включено
  • 2 - режим аудита (только логирование)
  • Если вы видите 0, то продолжайте.

Чтобы включить защиту, выполните: Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Enabled

Проверить, сработало ли включение, можно повторно введя команду из пункта 2 - должно появиться значение 1.

Для отключения функции используйте: Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Disabled

Дополнительные настройки

При использовании сетевой защиты некоторые анонимные данные будут передаваться обратно в Microsoft для различных целей. Отключить это можно с помощью команды: Set-MpPreference- DisableNetworkProtectionPerfTelemetry $true

Для дальнейшей настройки защиты сети вам потребуется редактор групповой политики. Откройте меню "Пуск" и введите [gpedit], затем нажмите "Изменить групповую политику" , чтобы запустить редактор политик.

В редакторе групповой политики вы найдете два параметра, связанных с защитой сети. Для этого на левой панели перейдите в "Локальная групповая политика", "Конфигурация компьютера", "Административные шаблоны", "Компоненты Windows", "Антивирус Microsoft Defender", "Exploit Guard" в "Microsoft Defender" и "Защита сети".

Найдите параметр "Запретить пользователям и приложениям доступ к опасным веб-сайтам", дважды кликните по нему, выберите "Включено" и установите один из режимов:

  • Block - полная блокировка вредоносных сайтов
  • Audit Mode - только логирование в системных журналах
  • Disable - отключено (по умолчанию).

После выбора нужного режима нажмите "Применить" и "OK".

Возможные проблемы с совместимостью

Защита сети может привести к сбоям в работе некоторых приложений. Если вас это беспокоит, попробуйте сначала включить режим аудита и проверить журнал событий Windows на наличие сообщений о потенциально сбойных соединениях. Если через некоторое время все будет работать нормально, можно переключиться в режим блокировки, чтобы включить функцию.

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