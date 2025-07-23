Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11: какие функции появятся в ближайшее время
Компания Microsoft начала поэтапный запуск ряда новых функций искусственного интеллекта для Windows 11, включая инструмент Copilot Vision, который может сканировать все, что отображается на экране. Некоторые возможности уже стали доступны, в то время как остальные появятся в течение следующего месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Что получат все пользователи Windows 11
Новая функция Copilot Vision теперь доступна в приложении Copilot. С помощью ИИ она анализирует содержимое экрана и позволяет задавать голосовые вопросы по тому, что отображается в открытых приложениях и браузерах.
Также с еt помощью можно, к примеру, узнать, как улучшить освещение на фотографии или как выполнить конкретную задачу на компьютере. Microsoft тестировала упрощенную версию этой функции еще в прошлом году.
Copilot Vision может сканировать все приложения и веб-страницы, открытые на вашем экране (фото: Microsoft)
Эксклюзив для Copilot Plus PC
Для владельцев устройств на базе процессоров Snapdragon с поддержкой Copilot Plus открылся доступ к ИИ-агенту в приложении "Настройки". Он позволяет искать параметры при помощи естественного языка - например, достаточно сказать: "Включи тихий режим" или "Подключи Bluetooth-устройство". Если ИИ может выполнить запрос, он предложит сделать это автоматически.
Также расширены возможности инструмента Click to Do, который активируется при удерживании клавиши Windows и клике левой кнопкой мыши по приложению, тексту или сайту. Теперь с его помощью можно:
- тренировать навыки чтения и произношения через Reading Coach
- создавать черновики документов в Microsoft Word
- быстро запланировать встречу в Teams.
Click to Do позволяет быстро выполнять действия, например, подводить итоги текста (фото: Microsoft)
ИИ теперь и в Paint, и в "Фотографиях"
На Copilot Plus ПК появятся и другие AI-инструменты, включая:
- генератор стикеров на базе нейросетей в Paint
- инструмент выделения объектов для редактирования отдельных частей изображения
- новую функцию улучшения освещения в Photos
- инструмент "идеальный скриншот" в Snipping Tool, который позволяет точно захватывать необходимую часть экрана с помощью ИИ.
Пользователи Copilot Plus найдут в панели функий Paint новый ИИ-инструмент выделения объектов (фото: Microsoft)
Дополнительные функции для всех
Некоторые обновления не связаны с ИИ и распространяются на все компьютеры с Windows 11. Среди них:
- палитра цветов в Snipping Tool
- новый механизм автоматического устранения сбоев, из-за которых устройство может неожиданно перезагружаться.
Все эти обновления будут распространяться в течение ближайших недель и уже начали появляться в предварительной версии Windows, а также доступны через Microsoft Store.
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