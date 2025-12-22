Уиткофф заявляет, что Россия полностью настроена на мир в Украине

Встречи делегаций США и Украины в Майами

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Кроме этого, к обсуждениям присоединились ключевые советники по нацбезопасности европейских стран.

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 декабря во Флориде проходил уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Мирный план США

Напомним, что США, Украина и Европа уже месяц работают над доработкой нового американского мирного плана по завершению российско-украинской войны.

Последняя серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами.