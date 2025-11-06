Уиткофф увидел "прогресс" в завершении войны в Украине: нужно решить после Газы

Он отметил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт "нужно решить следующим" после Газы.

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - сказал спецпосланник Трампа.

По его словам, американский лидер "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.