RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Уиткофф увидел "прогресс" в завершении войны в Украине: нужно решить после Газы

Фото: Стив Уиткофф, спецпосланник президента США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для решения. Вашингтон убежден, что ему удастся это сделать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами.

Он отметил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт "нужно решить следующим" после Газы.

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - сказал спецпосланник Трампа.

По его словам, американский лидер "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.

 

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, американский лидер Дональд Трамп рассказал, что российский диктатор Владимир Путин две недели назад обращался к нему за помощью с урегулированием войны в Украине.

По словам Трампа, во время телефонного разговора диктатор сказал ему, что пытается закончить войну уже 10 лет, однако ему не удается этого сделать.

Отметим, что Трамп недавно заявил, что войну в Украине возможно урегулировать в короткие сроки - примерно за несколько месяцев. На вопрос журналиста о том, есть ли возможность завершить войну за "пару месяцев" президент США ответил утвердительно.

Американский президент также считает, что страна-агрессор стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.

Кроме того, Трамп заявлял, что ему удалось завершить восемь войн. Он выразил уверенность в том, что война между Украиной и РФ "станет девятой", которую он сможет урегулировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСтив УиткоффВойна в Украине