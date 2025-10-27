Трамп считает, что война в Украине станет "девятой", которую он урегулирует

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Он также отметил важность мирных соглашений, которые, по его словам, помогают спасти миллионы жизней и укрепляют репутацию США на международной арене.

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", - сказал президент США.

Какие 8 войн завершил Трамп

Как известно, Трамп любит говорить, что ему удалось завершить ряд военных конфликтов в мире.

В последнем заявлении президент США утверждал, что именно он завершил восемь войн, чем не могут похвастаться даже Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн.

Речь идет о конфликтах между Израилем и Ираном, Пакистаном и Индией, Руандой и Демократической Республикой Конго, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном, Египтом и Эфиопией, а также Сербией и Косово.

Восьмым конфликтом, который, по словам Трампа, он завершил, стала война между ХАМАС и Израилем, которая длится с 7 октября 2023 года.

Несмотря на перемирие, которое было объявлено, 19 октября обе стороны снова обменялись ударами, поэтому окончательного прекращения огня в районе Сектора Газа пока нет.

Одновременно Трамп выражает желание остановить войну между Россией и Украиной.

Однако, по его словам, завершить этот конфликт сложнее из-за личной неприязни между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Украина совместно с союзниками в Европе готовит план завершения войны с Россией по линии фронта. Он состоит из 12 пунктов.